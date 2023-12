Foi há precisamente 13 anos que Bruno Cabrerizo se tornou pai.

O ator brasileiro celebra esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, o aniversário da filha mais velha, Gaia, uma data que assinalou na sua conta no Instagram com um conjunto de fotografias da menina.

"Hoje a minha preta faz 13 anos! Socorroooo, ela acabou de entrar na adolescência e já estou desesperado!! Parabéns, minha primogénita. Te amo infinitamente", escreveu, na legenda das fotografias.

De recordar que a jovem é fruto do anterior casamento do ator com a italiana Maria Caprara. O ex-casal tem ainda um filho mais novo, Elia, de dez anos.

