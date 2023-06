Bruno Cabrerizo já havia dado provas de que é um bom bailarino, quando participou no 'Dança com as Estrelas' em 2015, mas agora volta a confirmar isso mesmo num novo desafio.

O ator é um dos concorrentes do 'Dança dos Famosos', do programa brasileiro 'Domingão', e já se encontra apurado para a semi-final.

Bruno tem atuado com a bailarina Juliana Paiva e a química entre os dois tem sido amplamente destacada pelos fãs.

Confira abaixo a última atuação de Cabrerizo neste concurso.

