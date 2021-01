A atriz está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Guilherme Moura.

Este sábado, dia 23, Sara Matos foi escolhida para ser a anfitriã do programa 'Casa Feliz'. A atriz recebeu várias pessoas que lhe são queridas, entre elas Bruna Quintas, que está grávida pela primeira vez. "Passa muito rápido", notou a atriz que brilhou na novela 'Terra Brava'. "Eu já sabia que estava grávida antes de fazer o teste. Sentia-me estranha, mais sensível. Sentia-me diferente. Fui fazer o teste e o Guilherme não acreditava. É um momento mesmo feliz. Sempre idealizei ser mãe desde miúda", notou. Note-se que o bebé é fruto do relacionamento de Bruna com Guilherme Moura, também ator. Leia Também: Bebé a caminho: Atores Bruna Quintas e Guilherme Moura vão ser pais Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever