Bruna Marquezine esteve recentemente em Nova Iorque devido a compromissos de trabalho e regressou ao Brasil no passado fim de semana. De volta a casa, a atriz decidiu realizar o teste à covid-19, uma vez que se sentiu "engripada".

"Eu estava/estou engripada e a espirrar. Já fiz meu teste assim que cheguei a casa e se Deus quiser será só uma gripe mesmo que eu não consegui curar com a mudança de clima e poucas horas de sono por causa do trabalho lá em Nova Iorque", disse a ex-namorada de Neymar, como cita a imprensa brasileira.

À espera do resultado, Bruna recorreu à sua página do Instagram para informar que desde que chegou ao seu país que está fechada em casa para se proteger e ajudar na prevenção da propagação do novo coronavírus.

Além disso, aproveitou ainda para deixar uma mensagem de alerta aos fãs para adotarem todas as medidas preventivas nesta fase difícil que o mundo está a atravessar.

Entre as muitas recomendações, Marquezine reforçou que quarentena não são férias e pediu para as pessoas ficarem em casa.

Leia Também: Cantora brasileira Preta Gil infetada com coronavírus