Preta Gil, cantora famosa no Brasil, usou as suas redes sociais este sábado, dia 14, para partilhar com os seus seguidores que recebeu o resultados dos testes ao novo coronavírus e, dessa forma, confirmou que está infetada com a doença.

"Hoje com a confirmação senti-me na obrigação de informar todos sobre o caso. Apesar de calafrios e dores de cabeça, os sintomas são de uma gripe leve. Não sinto nada muito forte e o que mais me incomoda é saber que nenhum de nós está imune", começou por escrever na sua conta oficial de Instagram.

A artista brasileira atuou no casamento da irmã da influencer Gabriela Pugliesi, que também já confirmou estar infetada com a Covid-19. Ao todo, sabe-se que existiam pelo menos três infetados na cerimónia.

"Não devemos entrar em pânico e ir a hospitais se não apresentarmos os sintomas, até para nos protegermos e não sobrecarregar o sistema de saúde. O nosso maior trabalho agora é de fazer nossa parte para que a coisa não se propague em larga escala", completou, deixando assim o alerta a todos os cidadãos brasileiros.

Recorde-se que no Brasil há atualmente 121 casos de coronavírus confirmados. Entre os famosos, além de Preta Gil e Gabriela Pugliesi, também o cantor Di Ferrero já revelou ter sido diagnosticado com a doença.

