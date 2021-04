Bruna Marquezine, de 25 anos, e Enzo Celulari, de 24, foram fotografados juntos pela primeira vez desde que assumiram publicamente o namoro.

O casal foi apanhado pelos paparazzi esta sexta-feira, dia 30, a deixar o ginásio de luxo que frequentam no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Enzo Celulari, filho mais velho de Cláudia Raia, e a atriz assumiram a relação no Dia do Beijo através de uma foto de um beijo apaixonado.

Eis abaixo as imagens que estão a agora a correr a imprensa brasileira e as páginas de fãs do casal nas redes sociais:

