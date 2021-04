Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia, celebrou o 24.º aniversário esta quinta-feira, dia 15, e a data deu lugar a uma inédita declaração de amor de Bruna Marquezine.

Depois de meses de rumores sobre um possível romance, a atriz e modelo não deixou dúvidas de que está apaixonada.

"É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril, como se essa data não fosse importante o suficiente pra mim", começou por escrever, referindo-se ao aniversário do seu pai, também celebrado ontem.

"É claro. É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano. É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro. É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro", lê-se ainda.

A declaração de amor acompanha uma sequência de fotografias do casal nunca antes vistas. Clique na galeria para ver.

