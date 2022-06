Bruna Gomes viajava este domingo, 26 de junho, para o Brasil depois de vários meses em Portugal devido à sua participação no 'Big Brother'. Porém, a digital influencer acabou por perder o voo.

"Realmente, Portugal não quer que eu vá embora, porque deu tudo errado", contou Bruna através de um vídeo divulgado na rede social Instagram, prometendo em breve contar o que realmente aconteceu.

O imprevisto deu-lhe pelo menos mais um dia ao lado do novo namorado, Bernardo Sousa, e a oportunidade de estar presente no último dia de Rock in Rio Lisboa, onde acabou por rever Anitta.

