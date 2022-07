Bruce Willis, de 67 anos, deu provas de que se encontra estável depois de em março deste ano ter anunciado o fim da sua carreira como ator por ter sido diagnosticado com afasia - "distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, comprometendo também a leitura e a escrita".

A atual mulher de Bruce Willis, Emma Heming Willis, partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo raro no qual mostra o artista a dançar com a filha.

"Entrando no fim de semana com tudo. Graças a Deus, é sexta-feira", pode ler-se na legenda das imagens, que retraram um momento cúmplice de Bruce Willis com a pequena Mabel, de 10 anos.

O ator e Emma Willis são ainda pais de Evelyn, de oito anos. Já Bruce Willis tem três outros filhos fruto do casamento terminado com Demi Moore, são eles: Rumer Willis, de 33 anos, Scout, de 30, e Tallulah Willis, de 28.

