Bruce Willis surpreendeu os fãs e comunidade das artes ao revelar esta semana o fim da sua carreira como ator devido ao diagnóstico de afasia.

A propósito do assunto, Stuart F Wilson, que trabalhou como duplo de Bruce durante 17 anos, revelou ao The Sun: "Vimos algumas mudanças. Às vezes, quando estávamos a falar com ele, ele parecia ausente e pensávamos que não era nada, mas também questionávamos se não se passava alguma coisa".

É ainda recordado pela imprensa internacional que Willis sofreu um incidente há duas décadas, depois de ter batido com a cabeça por causa de uma cena de um filme que correu mal.

Em declarações anteriores, o artista notou que o sucedido lhe trouxe um "grande sofrimento emocional, físico e mental".

Sabe-se igualmente usava um fone no ouvido pelo qual as suas falas dos filmes eram relembradas.

A afasia é uma doença que afeta a fala e, normalmente, é causada por um ferimento grave na cabeça ou um tumor cerebral.

