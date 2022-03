Bruce Willis decidiu terminar a sua carreira na representação depois de ter sido diagnosticado com afasia - "distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, comprometendo também a leitura e a escrita". Uma decisão inesperada para admiradores e colegas do ator, atualmente com 67 anos.

Ainda que a maioria não fizesse ideia de que Bruce Willis estaria a passar por um período delicado na sua saúde, quem trabalhava de perto consigo já havia notado que algo não estaria bem.

Stuart F. Wilson, duplo do ator, com quem trabalha há 17 anos, revelou em declarações ao The Sun que notou algumas "mudanças" no seu comportamento das últimas vezes em que trabalhou e esteve com Bruce Willis.

Stuart e Bruce trabalharam juntos pela última vez na segunda semana de dezembro de 2021 e foi nesta ocasião que o duplo o achou um pouco distraído. "Quando falavas com ele, ele parecia distraído", lembra.

A distração de Bruce Willis, que poderia já estar associada a um sintoma da doença, não causou assim tanta estranheza nos colegas, já que este sempre foi um homem muito ocupado. Contudo, a equipa apercebeu-se de que algo poderia estar a acontecer tendo em conta o facto de estar a ser submetido a uma bateria de exames.

"Percebemos porque ele estava a fazer exames, mas na altura não sabíamos exatamente o que era", nota, realçando que foi assim que começaram a suspeitar que poderia estar a pensar em fazer uma pausa na carreira. "A maior parte da equipa tinha a sensação de que ele ia fazer uma pausa. Ele estava a fazer alguns exames médicos e outras coisas", diz.

O duplo de cinema voltou a cruzar-se com Bruce Willis há duas semanas, altura em que diz ter notado algumas diferenças ligeiras na sua apareça física. "Ele estava um pouco mais magro, mas não esquelético. Ele sempre esteve em grande forma", atesta, por fim, Stuart.

Leia Também: Bruce Willis termina carreira ao ser diagnosticado com afasia