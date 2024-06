Há quem ame e há quem odeie, mas a verdade é que ninguém fica indiferente. Brooke Shields, a eterna atriz do filme 'A Lagoa Azul', deu que falar no mundo da moda depois de uma escolha mais arrojada para a passadeira vermelha.

Esta semana, no dia 16 de junho, Brooke marcou presença na gala de prémios 77th Annual Tony Awards, que aconteceu no Theater at Lincoln Center, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a atriz, de 59 anos, elegeu um vestido amarelo que conjugou com umas... crocs.

Na passadeira vermelha, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, Brooke fez questão de as mostrar aos fotógrafos.

