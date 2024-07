Serena Williams não passou despercebida enquanto apresentadora da cerimónia anual do ESPY Awards 2024, no Dolby Theatre, em Los Angeles, na quinta-feira, dia 11 de julho.

A ex-tenista não escolheu um nem dois looks para a ocasião, mas sim um total de sete visuais. "Devem estar a perguntar porque é que estou a fazer isto", disse à plateia que assistia à cerimónia. "Em primeiro lugar, aproveito qualquer oportunidade de usar 16 roupas em três horas", acrescentou.

Com a ajuda da estilista Kesha McLeod, Serena usou - entre os vários visuais - um minivestido rosa sem alças, um vestido comprido vermelho, um outro no mesmo tom mas mais curto, e até um look com padrão tigresa.

Veja todas as escolhas da ex-tenista na galeria, e ainda o momento em que posou com a família - o marido Alexis Ohanian e a filha mais velha Olympia - na passadeira vermelha.