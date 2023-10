Este é um dos assuntos abordados pela artista no seu livro de memórias -'The Woman in Me'.

Britney Spears fez diversas revelações no seu livro de memórias e uma delas fala do consumo de drogas. A eterna 'princesa da Pop' conta que recorreu a estas substâncias para se sentir "menos deprimida" nos anos 2000. "Não era assim tão selvagem como a imprensa me fazia parecer", nota, recordando os tempos em que era fotografada com Paris Hilton e Lindsay Lohan, estrelas que também davam bastante que falar na altura. A cantora garante que nunca teve interesse em drogas muito pesadas, sendo que o único efeito que procurava era "sentir-se menos deprimida". Neste livro, que será lançado no dia 24 de outubro, Britney revelou que chegou a fazer um aborto na altura em que namorava com Justin Timberlake. Leia Também: Britney Spears revela que a mãe a introduziu ao álcool na adolescência