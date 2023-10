Britney Spears revela no seu novo livro de memórias, 'The Woman in Me', que foi a mãe quem a introduziu ao álcool, ainda durante uma primeira fase da sua adolescência.

Num excerto do livro a que a revista People teve acesso, a cantora revela que frequentava o oitavo ano - uma altura em que os alunos têm entre 13 e 14 anos - e que bebia daiquiris com a mãe, Lynne Spears, algo que a fazia sentir-se "aventureira", o que contrastava com a natureza "depressiva" que o pai demonstrava quando bebia.

"Para me divertir, quando eu estava no oitavo ano, eu e a minha mãe fazíamos uma viagem de duas horas de Kentwood a Biloxi, Mississippi e enquanto estávamos lá bebíamos daiquiris. Chamávamos as nossa bebidas de 'toddies'", contou a artista, dizendo ainda que gostava de beber com a mãe ocasionalmente.

"A forma como bebíamos não era nada parecida com a forma como o meu pai bebia. Quando ele bebia, ficava mais deprimido e fechado. [Nós] ficávamos mais felizes, mais vivas e aventureiras".

Depois dessa altura, em que trabalhava no 'The All-New Mickey Mouse Club', em 1994, Britney voltou à sua "vida de adolescente normal", durante algum tempo. "De volta a casa, voltei para [a escola], estabelecendo-me na vida normal de adolescente – ou a coisa mais próxima do 'normal' que era possível na minha família", referiu a cantora.

