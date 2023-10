Britney Spears lembrou um dos momentos mais icónicos da sua carreira, nomeadamente, a atuação nos VMA, em 2001.

Nessa performance, a 'princesa da Pop' subiu a palco com uma cobra píton, que se chamava Banana, para interpretar o tema 'I’m a Slave 4 U'.

"O plano era eu cantar 'I’m a Slave 4 U' e decidimos que iria usar uma cobra como adereço. Tornou-se num momento icónico na história dos VMZ, mas foi mais aterrorizante do que parece", escreveu Britney no seu novo livro de memórias, 'The Woman in Me'.

"Só olhava para baixo, porque senti que se olhasse para cima e apanhasse os olhos dela, ela matava-me", recorda.

"Na minha cabeça apenas dizia: 'continua, usa as tuas pernas e atua'. Mas o que ninguém sabe é que enquanto cantava, a cobra virou a cabeça dela em direção à minha cara a começou a sibilar", diz ainda, notando que nessa altura se assustou a sério.

