Britney Spears conheceu Taylor Swift quando esta ainda era uma criança. Uma memória com 20 anos que a 'princesa da Pop' recordou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao mostrar duas fotografias em que aparece ao lado de Taylor Swift, uma imagem de 2003 e outra de 2008, Britney contou que conhecerem-se no final de um dos seus espetáculos da digressão 'Oops… I Did It Again'.

"Bateram-me à porta [do camarim] e disseram-me: 'Tenho uma miúda chamada Taylor que quer entrar e cantar para ti'. Eu disse logo que sim. Ela entra e canta uma música linda com a sua guitarra. Fiquei maravilhada. Achei-a inacreditável", relatou Britney Spears

"Tirámos uma foto, e ela [mais tarde] tornou-se na artista pop mais icónica da nossa geração", acrescentou de seguida, tecendo rasgados elogios a Taylor Swift. Veja a publicação na íntegra:

