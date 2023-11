Depois das notícias de que Travis Kelce tinha chegado à Argentina para apoiar a namorada, Taylor Swift, que realizou três espetáculos no país, o jogador de futebol americano foi 'apanhado' durante um dos concertos.

De acordo com o Page Six, Travis Kelce parecia estar muito descontraído a dançar durante o concerto e ao lado do pai da cantora, Scott Swift.

Ambos ficaram numa secção VIP, na noite de sábado, e não faltam imagens de ambos a divertirem-se.

No final do espetáculo, assim que viu o namorado, Taylor Swift correu para os seus braços e beijou-o em frente a várias câmaras que estavam apontadas para si. Mais um momento marcante que rapidamente chegou às redes sociais.

Entretanto, de acordo com o Page Six, Travis Kelce foi visto a deixar o país num jato privado.

De recordar que Taylor Swift viu-se obrigada a adiar o segundo espetáculo que tinha marcado em Buenos Aires, na Argentina, e que iria realizar na passada sexta-feira, dia 10 de novembro. Devido ao mau tempo, o concerto ficou remarcado para este domingo, dia 12.

