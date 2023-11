Timbaland pediu desculpa publicamente depois de ter feito comentários polémicos sobre Britney Spears.

O artista foi muito criticado depois de ter dito numa entrevista anterior que Justin Timberlake devia "meter um açaime" na cantora. "Ela está a ficar louca, certo?", acrescentou.

Isto porque causa das alegações que a cantora partilhou no seu livro 'The Woman In Me'.

Num direto no TikTok, Timbaland disse: "Não há explicação. [...] No que é que eu estava a pensar [quando disse aquilo]? Nunca devia ter dito tal coisa. Para todos os fãs da Britney, vocês estão certos e eu estou errado. Não foi uma piada, não foi uma coisa boa de se dizer. Peço desculpa aos fãs da Britney e a ela". Veja o vídeo da galeria.

De recordar que Britney Spears alegou no seu livro que Justin Timberlake a traiu quando namoraram entre 1999 e 2002 e que fez um aborto porque "ele não queria ser pai".

Leia Também: Justin Timberlake toma medida para calar críticas nas redes sociais