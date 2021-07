Britney Spears tem andado nas 'bocas do mundo' nos últimos dias. A atriz entrou com um processo em tribunal para que a tutela a que está sujeita - exercida pelo pai - terminasse. No entanto, a resposta do juiz na última audiência acabou por ser negativa.

Após esta polémica, a artista, de 39 anos, tem feito um esforço para seguir com a sua vida em frente. Recentemente, na sua conta de Instagram, publicou uma fotografia na qual surge em topless de costas, retrato que chamou a atenção dos seguidores.

Os elogios na caixa de comentários não tardaram em aparecer, mas também houve quem dissesse que a pessoa que aparece na fotografia não era a cantora.

Isto porque Britney tinha duas tatuagens nas costas que na imagem não aparecem.

