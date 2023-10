A cantora mostrou-se indignada com as notícias que têm saído com base no seu livro de memórias - 'The Woman in Me'.

A partir do dia 24 deste mês, os fãs de Britney Spears poderão comprar o livro de memórias da cantora - 'The Woman in Me'. Apesar do lançamento ainda não ter acontecido, a verdade é que a biografia tem dado muito que falar ao longo desta semana, sobretudo na imprensa. Respondendo às polémicas que se têm gerado à volta de algumas das suas declarações, a 'princesa da Pop' decidiu fazer um esclarecimento através de um texto que partilhou na sua página de Instagram esta sexta-feira, 20 de outubro. "O objetivo do meu livro não era ofender ninguém! Aquilo era eu na altura... no passado! Não gosto das notícias que estou a ler... é exatamente por isto que desisti da indústria há quatro anos", começa por revelar. A cantora sublinha que a maioria dos acontecimentos que descreve aconteceram há mais de 20 anos e que, desde então, seguiu em frente com a sua vida. "Este é, na verdade, um livro que não sabia que precisava de ser escrito... Embora alguns possam ficar ofendidos, ajuda-me a encerrar as coisas para um futuro melhor", esclarece. "Espero que possa ajudar as pessoas que se sentem particularmente sozinhas, magoadas ou que ninguém as entende", diz ainda, por fim. Leia Também: Britney Spears ficou "arrasada" após Timberlake terminar por mensagem