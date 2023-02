Britney Spears respondeu à letra a um comentário que a atriz Alyssa Milano fez no Twitter. No mesmo pode ler-se: "Alguém, por favor, vá ver o que se passa com a Britney Spears".

Partilhando tais palavras na sua página de Instagram, através das stories, a 'princesa da pop', notou:

"Deixa-me triste ver coisas sobre mim de pessoas que não me conhecem! Isto parece realmente uma forma de bullying! Senhoras, é suposto apoiarmo-nos umas às outras e não deitar abaixo!".



© Instagram - Britney Spears

Recorde-se que no final de 2021, Britney Spears alcançou a liberdade plena quando o tribunal decidiu a seu favor, dando como terminada a tutela que o pai, Jamie Spears, exercia sobre a cantora há 13 anos.

Desde então, a artista tem vindo a dar que falar, mas nem sempre pelos melhores motivos. Fãs já se mostraram preocupados pela maneira como esta se apresenta nas redes sociais - posando nua ou dançando de forma excêntrica - e pelas declarações que faz contra a família e o pai dos filhos.

Vale notar que Britney é mãe de Jayden, de 15 anos, e Sean, de 16, frutos do anterior relacionamento com Kevin Federline.

Leia Também: Britney Spears faz pedido a fãs após polícia ir a sua casa