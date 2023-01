Britney Spears fez um pedido aos admiradores depois de uma série de chamadas terem sido feitas para as autoridades por parte de fãs preocupados - as quais resultaram numa ida da polícia à residência da estrela.

A cantora, de 41 anos, fez um comunicado no Twitter no qual referiu: "Como toda a gente sabe a polícia foi chamada à minha casa por causa de chamadas falsas. Amo e adoro os meus fãs, mas desta vez as coisas foram um bocado longe e a minha privacidade foi invadida", escreveu.

A artista conta que a polícia não chegou a entrar em sua casa, tendo em conta que quando chegaram ao portão da moradia perceberam de imediato que na verdade não havia nenhuma emergência.

"Durante este período da minha vida espero sinceramente que o público e os meus fãs, de quem eu gosto tanto, possam respeitar e minha privacidade daqui em diante", completa.

Segundo noticiado pelo TMZ, fãs da princesa da pop contactaram as autoridades alegando estarem preocupados com a mesma, depois desta ter desativado a sua página de Instagram.