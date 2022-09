Britney Spears continua a dar que falar, sobretudo por causa das publicações que tem vindo a fazer na sua conta de Instagram.

Este sábado, 3 de setembro, a cantora partilhou um vídeo, que tem como música de fundo um sucesso de Elton John, com quem está a trabalhar, revelando-se uma grande fã do artista.

Mas não se ficou por aqui.

A eterna 'princesa da pop' aproveitou a ocasião para deixar um recado a um dos filhos, alegadamente o mais novo, Jayden James, de 15 anos.

"É um pouco assustador, ele deixou de me ver, fiz uma publicação sobre ele, mas ele ficou mesmo chateado, por isso, infelizmente, não vou poder fazer publicações sobre a minha adorável família", nota a artista, num tom irónico.

"De qualquer forma, peço desculpa aos meus filhos por continuar nas redes sociais. Peço desculpa por sentirem que o faço para chamar a atenção. Lamento como se sentem, mas sabem uma coisa? Tenho uma novidade para vocês: sou filha de Deus como todos somos aos Seus olhos. Por isso, NÃO, não lamento", completa, indignada.

Recorde-se que Britney Spears não vê os filhos há meses. Recentemente, a artista lamentou no Instagram que os jovens tivessem ficado do lado do avô, Jamie Spears.

