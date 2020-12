Britney Spears gravou uma canção com os Backstreet Boys para a reedição do álbum "Glory", lançado originalmente em agosto de 2016. "Estou muito curiosa para saber o que é que vocês pensam desta criação comum. Há 20 anos que falávamos nisto. Por isso, hoje, é um dia glorioso", assume a cantora, compositora e atriz norte-americana de 39 anos, que reedita agora o disco com a capa original e provocante, assinada pelo fotógrafo David LaChapelle, que foi vetada pela editora discográfica da artista há quatro anos.

"Matches", coproduzida por Mike Wise e Ian Kirkpatrick, é o nome da canção que Britney Spears gravou com a popular boysband. Em 2016, Kevin Richardson e AJ McLean, dois dos elementos do quinteto, visitaram a artista nos bastidores de "Piece of me", o espetáculo que apresentou em Las Vegas, nos EUA. "Sou a maior fã dos Backstreet Boys", garantiu na altura a cantora. "Swimming in the stars" e "Mood ring" são, a par dos singles "Make me" e "Slumber party", outras das novas canções do disco.