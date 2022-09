Britney Spears não vê os filhos, Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, há mais de cinco meses. Conforme foi destacado na imprensa internacional, os jovens optaram por não ver a artista, facto que a magoou, conforme demonstrou através de um desabafo que fez na sua conta de Instagram.

"Dei o meu melhor para ser a melhor pessoa que consigo ser… para ser, basicamente, fechada em casa com enfermeiras e porcarias. Espero que um dia os meus filhos percebam porque é que quis revelar-me, tal como faria qualquer mulher que tivesse sido presa com supervisão debaixo de uma tutela", começa por dizer, lembrando a tutela a que esteve sujeita durante anos, durante a qual tinha de obedecer às ordens que eram dadas pelo pai, Jamie Spears.

"Finalmente, aos 40 anos, e sem a minha família a restringir-me, digo ao meu filho Jayden: todos os dias envio-te todo o amor do mundo e irei fazê-lo o resto da minha vida!", acrescenta, dirigindo-se ao filho mais novo.

Posteriormente escreve: "O meu amor pelos meus filhos não tem limites e deixa-me profundamente triste saber que eles dizem que não estive à altura das suas expectativas enquanto mãe… talvez um dia nos possamos encontrar pessoalmente e falar disto abertamente! Talvez, meus queridos filhos, vocês me possam explicar porque é que a nossa família faria isto!".

"Ajudei o vosso pai que não trabalha há 15 anos… assumi que iria ser mais fácil não terem alguém em cima a ver se faziam os trabalhos de casa! Tenho a certeza que os padrões do vosso pai, a fumar cannabis todos os dias, beneficia o vosso dia a dia nos vossos 15 e 16 anos, para fazerem parte de uma geração muito fixe", diz, ironicamente.

"Percebo perfeitamente a vossa necessidade em viver com o vosso pai, uma vez que tive de fingir ser perfeita durante 15 anos para nada. É horrível ver o vosso pai a ser hipócrita e a dizer à imprensa que isto é horrível e ainda assim levar-vos a falar de coisas pessoais com eles! Se puderem fazer uma pausa por um segundo, lembrem-se de onde vieram!", apela.

Britney Spears afirma ainda que "iria adorar" ver os filhos, de quem está afastada.

"Se forem honestos e disserem com a vossa mente brilhante e sensível que a avó e o avô não fizeram nada de mal comigo e os considerarem boas pessoas… então sim, falhei como mãe e espero ter essa conversa com vocês e com o vosso pai para falarmos cara a cara e tentarmos aprender o que realmente é bom", completa.

