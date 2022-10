Brendan Fraser deixou os fãs a sonhar com a possibilidade de existir em breve um regresso do filme 'A Múmia'. O ator mostrou-se diposto a fazer parte do elenco daquele que seria o 4.º filme da saga.

"Não sei como funcionaria", começou por afirmar Fraser em declarações à revista Variety. "Mas eu estaria disposto a isso se alguém apresentasse o conceito certo", assegurou.

O ator deu vida a Rick O'Connell em 'A Múmia' (1999), 'O Retorno da Múmia' (2001) e 'A Múmia: O Túmulo do Imperador Dragão' (2008).

Mais recentemente, Brendan Fraser regressou ao grande ecrã em 'The Whale'. O novo filme marca o seu regresso a Hollywood e aos papéis de destaque.

