Apesar do cenário continuar preocupante no Brasil, que é o segundo país mais afetado pela pandemia da Covid-19, a vida social tenta retomar a normalidade e, no que toca a festivais, a organização o Festival de Inverno do Rio, no Rio de Janeiro, decidiu não abdicar da edição deste ano.

O evento, que decorre nos dias 7 e 8 de agosto, começou com a presença de várias caras conhecidas, de entre as quais Viviane Araújo, como a própria mostrou nas suas redes sociais.

Segundo a revista Quem, o festival, que se realizou ao ar livre, juntou 50 convidados e seguiu rigorosamente todas as medidas de segurança - como o uso de máscara e desinfectante, distância de segurança de dois metros e medição da temperatura corporal à chegada.

Leia Também: Covid-19: Daniela Ruah pede alívio de restrições para voltar a Portugal