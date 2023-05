Depois de ter subido ao palco da Web Summit Rio, Cristina Ferreira decidiu manifestar-se na sua página de Instagram.

"Está feito. No primeiro Web Summit Rio representar Portugal numa sala cheia de pessoas interessadas em perceber como se constrói uma marca deixa-me profundamente orgulhosa", começou por escrever a apresentadora da TVI, que voltou a viajar para o Brasil.

"Tenho 20 anos de televisão, quando comecei nem redes sociais tinha. Fui construindo este caminho assente nas minhas convicções e forma de estar. Não escolhi ir a favor da corrente. Acrescento alguma excentricidade e provocação à forma de comunicar. Fui fazendo escolhas de forma livre e emocional", destacou.

"A determinada altura, quando começaram a dizer que eu era uma marca, negava dizendo que eu era apenas uma apresentadora de televisão. Percebi depois que não. Mas, sendo uma marca, sou pessoa, não sou um produto. Não sou estática e acrescento muito as emoções. Tenho defeitos e erro. Mas, conquistei o que, para mim, é o mais importante: confiança. E isso agradeço a todos os que me 'conhecem'. Aos que me 'sabem', obrigada por não me largarem a mão", completou.