Lady Gaga fez questão de apoiar o ex-colega de elenco Bradley Cooper e marcou presença na antestreia de 'Maestro'.

Ambos juntaram-se no Academy Museum of Motion Pictures, onde decorreu o evento, em Los Angeles, esta terça-feira.

Este reencontro - que aconteceu cinco anos depois de terem trabalhado juntos no filme 'A Star Is Born' - rapidamente ficou no centro das atenções da imprensa internacional.

De recordar que a filha de Bradley Cooper, Lea De Seine, de seis anos, também posou com o pai e Lady Gaga. Veja algumas imagens na galeria.

