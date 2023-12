Bradley Cooper não podia ter encontrado melhor companhia para a antestreia do seu novo filme - 'Maestro'.

Na passadeira vermelho do evento, com ele posou a filha, Lea De Seine, de seis anos, fruto do seu anterior relacionamento com Irina Shayk.

De mãos dadas, pai e filha surgem bem-dispostos.

Para a ocasião, conforme poderá ver de seguida, a menina encantou com um vestido de padrão animal conjugado com uma carteira cor de rosa e sabrinas douradas.

Vale notar que o filme tem estreia marcada na Netflix para o dia 20 de dezembro.

