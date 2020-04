Brad Pitt é muito próximo da sua maquilhadora, Jean Black. Amigos de longa data, há quase 30 anos, tratam-se como "família", união que ficou mais forte nos anos 90.

Isto porque ambos já viveram muitos momentos juntos, e até alguns mais 'íntimos', mas que ainda hoje deixam ambos envergonhados.

Quando trabalharam juntos no filme 'Legends of the Fall', em 1994, recordou Pitt, Jean viu-se obrigada a maquilhar o rabo do ator. "Quando o assunto vem à tona, nós nem nos conseguimos olhar", disse o ator.

Uma história que será partilhada na próxima emissão do programa 'Celebrity IOU', da HGTV, dos irmãos apresentadores Drew e Jonathan Scott.

De referir que o formato tem como objetivo ajudar grandes estrelas de Hollywood a expressarem a sua profunda gratidão às pessoas que tiveram um grande impacto nas suas vidas. Por isso, Pitt quis homenagear a grande amiga Jean Black.

"Ela é da família, somos como irmãos", afirmou Brad no episódio que vai para o ar no dia 13 de abril, como refere o New York Post. "Ela tem sido a pessoa que mais valorizo na minha vida", acrescentou.

Juntos, Pitt e Black fizeram mais de 40 filmes, incluindo o mais recente, 'Era Uma Vez Em... Hollywood', que levou o ator a receber o Óscar de Melhor Ator Secundário.

