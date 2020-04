Foram muitos os rumores que já surgiram em relação a Brad Pitt e Jennifer Aniston e o que lhe vamos falar a seguir parece ser mais um. Segundo a revista Star Magazine, os atores andavam a "sair secretamente" e a preparar, surpreendentemente, a sua festa de casamento.

"Eles querem que seja romântico e lindo. O tema irá ser espiritual e os votos serão escritos por cada um", disse uma fonte relativamente aos preparativos da cerimónia.

No entanto, um outro meio de comunicação australiano deu conta que Brad estaria a namorar com Alia Shawkat e que esta conheceu, inclusivamente, Jennifer, tendo as duas ficado amigas.

Afinal, em que é que ficamos? Na resposta mais óbvia: tudo estas informações não passam de especulações.

