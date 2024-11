Brad Pitt e Ines de Ramon não podiam estar mais "felizes" no seu relacionamento.

Uma fonte próxima do ator revelou à revista People que Pitt e Ramon "torcem bastante um pelo o outro".

"Eles apostaram numa relação a longo prazo, isso está claro", notou ainda. "São incrivelmente felizes juntos", acrescentou.

É também referido que Ines tem lidado muito bem com o afastamento do ator, que se encontra atualmente no México a gravar o filme Formula 1.

"A Ines tem um sentido forte de independência e adora estar com os amigos em Los Angeles. Está a aproveitar este tempo para recarregar baterias", realçou.

"Eles valorizam o equilíbrio que encontraram", completou.

Recorde-se que a primeira vez que foram vistos juntos em público aconteceu num concerto de Bono, em novembro de 2022.