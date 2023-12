David Carreira já tinha revelado um excerto da sua nova música há dois dias e esta sexta-feira, dia 15 de dezembro, o tema, 'Borboleta', ficou disponível no Spotify.

O anúncio foi feito pelo cantor na sua conta no Instagram, em conjunto com a partilha de um pequeno vídeo no qual aparece a cantar com a irmã o tema que os dois lançaram juntos, 'Gosto de Ti', em 2018.

"'Borboleta'. Espero que gostes! Já está disponível a música mais especial da minha vida", escreveu o cantor na legenda do vídeo, onde além de cantar com a irmã, também se pode ouvir um excerto deste novo tema.

Recorde-se que Sara Carreira morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, vítima de um acidente de viação.

