Diogo Carmona usou recentemente as suas redes sociais para prestar uma sentida homenagem a um dos bombeiros que o ajudou no dia em que, em outubro de 2019, sofreu um acidente com um comboio e viu um dos seus pés ser amputado.

A mensagem foi recebida com carinho por parte do bombeiro Matheus Morais, que fez questão de responder ao amigo.

"Obrigado, mano! Sabes que tenho uma grande estima por ti. Aquele dia não foi fácil, mas nesse dia vi a força brutal que tens. Se estás cá não depende de mim, só dei uma ajudinha", começou por escrever.

"Se estás cá é porque lutaste para te manteres connosco e venceste essa luta. Agora é cabeça erguida e olhar em frente, sabes que estou aqui para ti", completou, deixando assim as suas palavras de força nesta fase de recuperação que Diogo Carmona atravessa.

Leia Também: Diogo Carmona agradece a amigo e bombeiro. "Esteve presente no incidente"