Ana Garcia Martins fez uma publicação na sua conta de Instagram onde informa as pessoas que tinham comprado bilhetes para irem ver o seu espetáculo em Olhão que já não poderá estar presente.

"Boa notícia: Não tenho Coronavírus. Quer dizer, acho que não, nos dias que correm a pessoa não pode dar nada por garantido. Má notícia: tenho uma faringite que me deixou a garganta toda afanada", informa.

Entretanto, dá conta do humorista que a irá substituir. "Má notícia: no meu lugar vai o guna do Alexandre Santos, que foi o mais barato que se arranjou. Estou a gozar, tendo em conta o que ele come, vai sair caro à produção".

"Tenho mesmo, mesmo pena, mas parece que tenho aqui um pequeno ninja a esquartejar-me a garganta. Já estou a dar forte na medicação, portanto espero que isto passe rápido. Muitas e muitas desculpas, mas tenho a certeza que vai ser uma noite incrível na mesma. E obrigada ao Alexandre que, mesmo guna, é uma jóia de moço", completa.

Leia Também: Mais uma novidade: 'A Pipoca Mais Doce' vai ser comentadora do BB2020