Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', também se vai juntar à equipa da próxima edição do 'Big Brother', que vai estrear no dia 22 de março. De acordo com o comunicado da TVI, a blogger vai ser a comentadora residente.

Segundo as palavras de Nuno Santos, Ana Garcia Martins vem “para fazer o que sempre faz: não deixar ninguém indiferente". "Mas desta vez na televisão. E quero tê-la connosco no futuro porque, cada vez mais, broadcast e digital estão ligados. A chave é o conteúdo”, afirmou.

Por sua vez, a blogger disse à TVI: “Sou uma fã assumida de reality shows e não tendo perdido nenhuma edição do 'Big Brother', fiquei, obviamente, muito feliz com o convite para me juntar a este projeto. Prometo ser mais uma das que falam, falam, falam, mas que depois não são capazes de fazer 100 metros por ninguém. Mentira, estou pronta a fazer com que o regresso do 'Big Brother' seja um sucesso e que se instale de armas e bagagens na vida dos portugueses”.

Recorde-se que esta semana foi ainda anunciado que Mafalda de Castro vai fazer parte da equipa de apresentação do programa.

