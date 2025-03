Ana Garcia Martins foi mais uma das celebridades que recorreu à sua conta de Instagram para assinalar o Dia do Pai.

Porém, a partilha foi de tristeza e saudade, uma vez que a influenciadora já perdeu o pai.

"Para quem já não tem pai, este dia não é o mais épico para andar pelas redes sociais. Não é que só me lembre neste dia, em específico, porque lembro-me todos os dias, em muitos momentos, mas a falta fica mais evidente. E custa mais. Não vou almoçar nem jantar com o meu pai, não vou telefonar, não vou pensar no que raio poderei oferecer-lhe que ainda seja minimamente surpreendente. Esta última parte não é má, mas tudo o resto sim. Tenho muitas saudades do meu pai", lê-se na publicação.