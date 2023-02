Jay-Z levou uma companhia especial para assistir ao Super Bowl, onde Rihanna atuou.

O rapper, de 53 anos, marcou presença no evento ao lado da filha mais velha, Blue Ivy Carter, de 11 anos, e foram destacadas imagens de ambos no State Farm Stadium, este domingo.

Há várias imagens do pai com a filha no estádio, e pode vê-las na galeria.

De recordar que Jay-Z e Beyoncé têm ainda em comum os gémeos Rumi e Sir, de cinco anos.

Rihanna foi quem atuou e arrasou no Super Bowl, tendo aproveitado a grande noite para anunciar que está grávida pela segunda vez.

