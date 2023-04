Iva Domingues costuma ser alvo dos mais diversos elogios nas redes socias, particularmente no Instagram, com os visuais com que surge todas as manhãs no pequeno ecrã.

Esta quinta-feira, 13 de abril, a apresentadora, de 46 anos, encantou com um visual clássico e com um toque de sensualidade.

Trata-se de um blazer/casaco, branco, de botões dourados, que assentou que 'nem uma luva' à comunicadora.

O look, note-se, foi escolhido pelo stylist Gonçalo Mello.

