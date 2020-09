Blaya Rodrigues voltou a dar provas da sua ousadia ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia onde se mostra completamente nua.

Na imagem, a cantora surge deitada no meio de árvores e plantas e tapa as partes íntimas com uma folha.

Como seria de esperar, Blaya recebeu por parte dos seus seguidores os mais rasgados elogios. A sua coragem em assumir as suas curvas esteve uma vez mais em destaque.

Ora veja:

