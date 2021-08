Um mês depois de dar à luz o segundo filho, Blaya Rodrigues partilhou com os seguidores como se sente em relação à vida sexual. A artista está a ser seguida por uma fisioterapeuta pélvica e aconselha a experiência a outras recém-mamãs.

"Finalmente os meus pontos já saíram (levei 4) e já posso iniciar o 'fazer amor' com calma, cuidado e muita lubrificação! Por vezes, e para quem levou pontos na txeca [vagina] especialmente, quando se inicia novamente a vida sexual, convém sermos avaliadas por um fisioterapeuta pélvico para termos a certeza que vai correr bem", contou.

Por outro lado, Blaya Rodrigues tranquilizou as mulheres que não tenham apetite sexual e frisou a importância da comunicação entre o casal: "Se não têm vontade de fazer amor… está tudo ok com isso! E falem com o vosso parceiro/a que ainda não estão preparadas. Pois uma dorzinha agora pode virar a anulação do desejo a nível sexual durante muito tempo", rematou.

A artista, recorde-se, foi mãe de Theo, fruto da relação com João Barradas. A artista é ainda mãe de Aura, de quatro anos, que nasceu do anterior relacionamento com Pedro Russo.

