Depois de ter sido mãe pela segunda vez há quase um mês e por causa da pandemia, Blaya Rodrigues esteve os últimos tempos sem subir a um palco. No entanto, a artista voltou aos espetáculos e não resistiu em destacar tal momento no Instagram.

"O que é que fazes antes dos concertos? Aqueço a voz e dou de mamar (só com uma mão). Obrigada Pataias! Obrigada pelo amor e pela energia! Faz um ano e tal que eu não pisava um palco", começou por dizer aos fãs através de uma publicação que fez na rede social.

Uma partilha onde confessou ainda que um dia antes do concerto confessou ao namorado que "não estava preparada" para voltar aos palcos.

"Estou toda desregulada", disse ao companheiro "enquanto chorava". "Noites sem dormir, hormonas, desafios, decorar músicas, decorar coreografia", destacou, acrescentando de seguida que apesar de tudo conseguiu fazer o espetáculo. "Dia 20 é concerto em Oeiras", anunciou por fim.

