Blaya Rodrigues deu à luz o segundo filho este domingo, dia 18 de julho. Theo nasceu em casa, com o acompanhamento de uma doula e de uma parteira.

Esta terça-feira, a cantora revelou novos pormenores sobre o parto e contou que bebeu parte da placenta num batido.

"Nas consultas com a parteira foi-me sugerido beber um batido de frutos vermelhos e um pouco de placenta. Eu fiquei muito de pé atrás e achei muito estranho, mas ontem quando me voltaram a perguntar não tive dúvidas e aceitei", conta Blaya na legenda de uma imagem onde mostra o referido batido.

Ainda no decorrer da manhã de hoje, a artista partilhou um vídeo que revela imagens únicas do nascimento do bebé. Espreite a galeria para ver as imagens.

Blaya Rodrigues, recorde-se, já é mãe de uma menina: Aura, de quatro anos, fruto de um relacionamento anterior.

