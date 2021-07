Blaya Rodrigues deu as boas-vindas ao segundo filho este domingo, dia 18. A boa nova foi anunciada numa publicação realizada nas redes sociais da artista, na qual esta desabafou sobre a experiência de ter dado à luz em casa.

"Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico… não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade, arranjei forças com as pessoas que estava)", começou por dizer.

No relato, partilhado na noite de ontem, Blaya Rodrigues contou que as contrações começaram de madrugada e que o pequeno Theo acabou por nascer às 12h13. "Foi difícil mas foi mágico", rematou.

Theo, note-se, é fruto da atual relação de Blaya com João Barradas. A artista é ainda mãe de Aura, de quatro anos, que nasceu do anterior relacionamento com Pedro Russo.

Imagens partilhadas por Blaya Rodrigues© Instagram

