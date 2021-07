Blaya Rodrigues decidiu mostrar-se orgulhosa das marcas no corpo que as gestações dos filhos lhe deixaram e estão a deixar. Grávida pela segunda vez, agora de um menino, a cantora mostrou as estrias causas pela gravidez da primeira filha, Aurea, e as que agora apareceram com o crescimento da barriguinha.

"Quem tem tendência para ter estrias, vai acabar por tê-las na gravidez… por mais cremes e óleos que usem… claro que pode acalmar a quantidade, mas elas vão sempre aparecer", afirma Blaya.

"Os óleos não eliminam as estrias (esta é a minha opinião), nós vemos tanta gente a publicitar óleos para as estrias que pensamos que vai resultar! Mas a verdade é que quem tem tendência para estrias, vai ter", continua, deixando clara a sua opinião sobre o tema e pedindo a todas as mulheres que: "normalizem as estrias".

"Às vezes perguntam-me: como tens a barriga tão lisa? Não tenho. Quando engravidei da Lau as estrias apareceram quando a pari! E depois por ter feito a tatuagem por cima, até parece que não tenho! Desta vez vou pelo mesmo caminho. Sejam bem-vindas à vossa nova moradia. Eu", assume, juntando às suas palavras um vídeo onde mostra, com enorme orgulho, a sua barriguinha.

