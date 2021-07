Blaya Rodrigues usou esta quarta-feira, dia 7, as suas redes sociais para deixar aos seus seguidores e admiradores um recado importante sobre as abordagens que lhe são feitas na rua.

"Eu gosto muito de vocês e quando vocês falam comigo eu sou simpática, gosto muito que venham falar comigo, mas existe uma barreira que têm de respeitar... se não eu fico maluca", começa por declarar a cantora e bailarina através de um conjunto de vídeos partilhados na sua conta oficial de Instagram.

"Uma coisa é chamarem-me para falarem, dizerem que gostam muito de mim, pedirem uma fotografia, mas fazerem isso durante 20/30 minutos, uma hora, e depois não me deixarem estar à vontade… pessoal, está tudo ok virem falar comigo mas depois cada um segue a sua vida", afirma.

"A conversa até pode ser interessante, e se fora interessante eu vou ficar a falar com vocês durante uma hora, duras horas, tudo o que for preciso. Mas estarem só a olhar para mim, não. É isso e chamarem ‘Blaya, Blaya’ e depois viram as costas ou não dizem nada", continua, explicando aquilo que realmente a tem incomodado na abordagem dos seus admiradores.

"Fico um bocado cansada. Ainda por cima agora, que estou grávida e nesta última etapa da gravidez, posso estar um bocado chata", termina, justificando assim o seu desabafo.

Leia Também: Blaya Rodrigues partilha carinhoso vídeo da filha mais velha