Luis Mascarenhas foi um dos convidados do programa 'Para Si', no V+TVI, espaço no qual falou sobre o humor na atualidade e os tão falados limites à arte de fazer rir.

"Há realidades que foram completamente alteradas. Em termos de humor as coisas alteraram-se muito, porque agora proíbe-se tudo", notou o ator de 77 anos.

"Quase que parece que estou no tempo da velha senhora, porque não se pode falar de certas etnias, não se pode falar em certas cores, não se pode falar em certas tendências, não se pode falar porque toda a gente se sente muito ofendida", lamenta.

"Sempre trabalhei na revista, sobretudo nos 'Malucos do Riso'. Temos um exemplo: o Camacho Costa fazia de cigano e era recebido pela comunidade cigana de uma maneira que nem queiram saber, onde ele aparecia era uma festa, parecia que tinha chegado o rei dos ciganos", realça ainda, recordando a tão famosa personagem.

"Às vezes consegue-se tirar graça porque se chamam as vacas pelos nomes. Pode ser abordado de uma maneira mais suave ou agreste. Lembro-me no tempo dos 'Malucos do Riso' que a gente abordou isso tudo e nunca fomos acusados de nada, mas hoje seríamos sem dúvida", considerou por fim.

