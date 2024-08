A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Rita Pereira publicou nas redes sociais uma nova fotografia em que se destaca a barriga de grávida.

Na legenda da publicação, a atriz partilhou que nesta segunda gestação "tudo aumentou muito rápido".

"Já que a barriga está o dobro do que estava na primeira gravidez, então vai andar à mostra o dobro do tempo. Mais alguma grávida sentiu que no segundo filho tudo aumentou muito rápido?!", escreveu.

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto da relação de Rita Pereira com Guillaume Lalung. O casal tem já em comum o filho Lonô, de cinco anos. Guillaume é pai de mais um menino, fruto de uma relação anterior.

